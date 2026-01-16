Тагильчанка шесть лет получала миллионы на несуществующих детей

В отличие от семей с настоящими детьми, которые нуждались в помощи, тагильчанка своих детей выдумала (архивное фото).
В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу о крупном хищении бюджетных денег, предназначенных для поддержки семей с детьми. Местная жительница несколько лет получала пособия на младенцев, которые существуют только на бумаге. Информацию URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов.
С 2019 года Оксана Иванова организовала продуманную схему. Через посредников в Челябинске она оформила поддельные свидетельства о рождении на двух фиктивных детей. Указав себя матерью, женщина зарегистрировала «малышей» по своему адресу и начала массово подавать заявления на все возможные выплаты.
«На основе поддельных документов Иванова незаконно получала выплаты, похитив в общей сложности 2 312 224 рубля 70 копеек. Ущерб был причинен бюджетам Российской Федерации, Свердловской области и муниципальному образованию город Нижний Тагил», — уточнили в инстанции.
Суд признал Иванову виновной по статье «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Несмотря на масштаб хищения, подсудимая отделалась условным сроком — суд учел признание вины и частичное погашение ущерба. Ей назначили 1,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года и обязали полностью возместить украденное.