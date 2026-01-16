Тагильчанка шесть лет получала миллионы на несуществующих детей

С 2019 года Оксана Иванова организовала продуманную схему. Через посредников в Челябинске она оформила поддельные свидетельства о рождении на двух фиктивных детей. Указав себя матерью, женщина зарегистрировала «малышей» по своему адресу и начала массово подавать заявления на все возможные выплаты.