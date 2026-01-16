В Рязанской области повреждены два жилых дома после атаки ВСУ

В ночь на 16 января средствами ПВО над территорией Рязанской области было сбито 22 беспилотных летательных аппарата. В результате террористической атаки повреждены фасадные части двух многоквартирных домов, один из которых еще не введен в эксплуатацию и не заселен. Погибших нет, двум пострадавшим медицинская помощь оказана в амбулаторном порядке. Фрагменты сбитых дронов также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Все экстренные и оперативные службы действуют в штатном режиме, проводится оценка причиненного материального ущерба. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.