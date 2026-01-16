За кормление бездомных собак в Приморье составили 10 протоколов

Первые штрафы назначены десяти жителям Приморья за нарушение запрета на кормление бездомных собак. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказали в пресс-службе правительства края.
«Составлено 10 протоколов по ст. 3.20 за нарушение запрета на кормление собак без владельцев в Приморье», — отметили в ведомстве.
Напомним, летом 2025 года ответственность за обращение с бездомными животными ужесточили в Приморье. Власти начали с запрета на кормление безнадзорных собак, причём ограничения распространяются не только на территории социальных объектов, но и на придомовые участки. Постановление подписала председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
Зоозащитники Приморья разошлись во мнениях о запрете кормления бездомных собак.
Пока одни считают эту меру негуманной, другие расценивают её как благоразумное решение.
Инициатива появилась на фоне федеральных обсуждений аналогичных мер. В марте 2025 года рабочая группа Госдумы по доработке законодательства о бездомных животных одобрила поправки, предлагающие дать регионам право запрещать подкармливание животных без владельцев в определенных местах.
Кроме того, депутатами ЗС ПК рассматривалась вероятность того, что под запретом окажется прикорм бездомных кошек. Однако от этой меры впоследствии было принято решение отказаться, поскольку жители многоквартирных домов нередко сознательно подкармливают животных, чтобы те помогали в борьбе с грызунами. Проблема нашествия мышей и крыс остаётся особенно актуальной для всего края, и в первую очередь — для Владивостока.
При этом законопроект, предусматривающий введение штрафов за доброту по отношению к уличным хвостикам, вызвал острые споры. Пока одни рассматривали инициативу как необходимую меру для защиты людей, другие — видели в ней угрозу благополучию животных и критиковали власти за отсутствие комплексного и гуманного подхода к решению проблемы.