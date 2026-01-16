За кормление бездомных собак в Приморье составили 10 протоколов

Кроме того, депутатами ЗС ПК рассматривалась вероятность того, что под запретом окажется прикорм бездомных кошек. Однако от этой меры впоследствии было принято решение отказаться, поскольку жители многоквартирных домов нередко сознательно подкармливают животных, чтобы те помогали в борьбе с грызунами. Проблема нашествия мышей и крыс остаётся особенно актуальной для всего края, и в первую очередь — для Владивостока.