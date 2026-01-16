Маньяки обходят Приморский край стороной — в Следкоме назвали причины

Треть из более чем двух тысяч уголовных дел, возбуждённых в Приморье по итогам 2025 года, пришлась на тяжкие преступления. При этом регион в целом остаётся относительно спокойным с точки зрения криминогенной обстановки. О маньяках и серийных убийцах в крае в последний раз говорили около 20 лет назад. С чем связана такая ситуация, в интервью ИА PrimaMedia рассказал руководитель следственного управления СК России по Приморскому краю Эдуард Трубчик.
«Истории так называемых “Черниговского мясника” и “Приморского Чикатило”, осужденных около 20 лет назад, действительно приковали внимание общества, однако, хочу сделать важное терминологическое уточнение: говорить о “маньяках” и “серийных убийцах” в классическом, медийном понимании этих слов применительно к Приморскому краю — не совсем корректно. В нашей практике такие случаи были единичными, и с точки зрения уголовного права и криминалистики они квалифицировались как серийные преступления», — отметил глава следственного управления.
При этом Эдуард Трубчик подчёркивает, что снижение числа резонансных преступлений в последние годы нельзя объяснить одной единственной причиной. Это комплексный результат, обусловленный изменениями сразу в нескольких сферах. В частности, речь идёт о современных методах расследования — генетической экспертизе, криминалистическом учёте, видеоаналитике и цифровых технологиях, которые сегодня выступают мощнейшим сдерживающим фактором.
«Преступник сегодня понимает, что риски обнаружения оставленных им следов несравнимо выше, чем 15−20 лет назад», — отметил глава ведомства.
Также, по мнению Эдуарда Трубчика, большое значение для формирования вектора борьбы с преступностью имеет системная профилактика и работа с информацией, что позволяет своевременно выявить преступление и пресечь совершение новых. Здесь нельзя не отметить укрепление обратной связи следственных органов с обществом. Люди стали чаще и оперативнее сообщать о своих подозрениях в правоохранительные органы. Особенно заметна и полезна активная позиция родителей и специалистов в случае совершения посягательств против несовершеннолетних. Информация о происшествиях в отношении детей теперь практически мгновенно становится известна и следственным органам, объяснил глава краевого ведомства.