Маньяки обходят Приморский край стороной — в Следкоме назвали причины

Треть из более чем двух тысяч уголовных дел, возбуждённых в Приморье по итогам 2025 года, пришлась на тяжкие преступления. При этом регион в целом остаётся относительно спокойным с точки зрения криминогенной обстановки. О маньяках и серийных убийцах в крае в последний раз говорили около 20 лет назад. С чем связана такая ситуация, в интервью ИА PrimaMedia рассказал руководитель следственного управления СК России по Приморскому краю Эдуард Трубчик.