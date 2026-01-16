Из Уфы начнут чаще летать самолеты до Душанбе: это случится уже скоро

Со следующего месяца, с 4 февраля, из уфимского аэропорта станет летать больше самолетов в столицу Таджикистана. Авиакомпания Nordwind Airlines увеличивает частоту полетов по маршруту Уфа — Душанбе — Уфа.
Как сообщает пресс-служба аэропорта столицы Башкирии, рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям — на лайнерах Boeing 737−800. Вылеты из Уфы запланированы на 19:25 по местному времени, время в пути составит 3 часа 15 минут.
В уфимской воздушной гавани напомнили, что прямые рейсы в Душанбе также выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.