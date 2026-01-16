Маврикий с высоты птичьего полета: Мадлен прокатилась на вертолете в Африке

На фото Мадлен запечатлена в двойке лимонного цвета — костюме с шортами. На фоне виден вертолет, а рядом стоит молодой человек, который смотрит вдаль. В карусели также есть фото из кабины вертолета и превосходный пейзаж Маврикия, снятый с высоты полета.
Подписчики Мадлен оставили свои комментарии. Многие заинтересовались, кто этот парень рядом с Мадлен. Она уточнила, что это ее племянник.
«Как же красиво. Я хочу туда», — написала одна из подписчиц. «Ну какова красота», — отметил другой пользователь. «А кто этот кудряшка?», — спросила третья. «Ему есть 18? Мне просто интересно», — задалась вопросом еще одна подписчица. «Такие племянники взрослые стали, недавно только маленькие были», — заметила другая. «Невозможно красивая», — восхитилась еще одна. «Обожаю вашу внешность», — написала еще одна подписчица. «Красивые места», — отметила последняя.