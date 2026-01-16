Получить желаемое любым путем: Трамп осуществил мечту с получением Нобелевской премии мира

В МИД РФ также отреагировали на происходящее в Венесуэле. Российские дипломаты призвали Вашингтон немедлено прояснить ситуацию и осовободить законного правителя страны Латинской Америки. В США пока не отреагировали на запрос. Нужно сказать, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что происходящее в Венесуэле — это только начало. Ведь сейчас международное право бессильно, теперь в политике побеждает только тот, кто имеет силу.