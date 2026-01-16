«Можно я по поводу мужа порыдаю?»: Ольга Бузова раскрыла тайны личной жизни

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что сейчас не состоит в отношениях, хотя по-прежнему мечтает о семье и детях. По ее словам, подходящего человека рядом пока не появилось.
Артистка напомнила, что была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым развелась в 2016 году. Она призналась, что развод переживала тяжело и один раз обращалась к психологу, однако решила в дальнейшем справляться со всеми трудностями самостоятельно.
— Специалист сразу начал копать мое детство… У меня сердце разбито, а он мне: «Какие у тебя были отношения с папой, с мамой?». Зачем ты меня заставляешь рыдать еще и на эту тему? Можно, я по поводу мужа порыдаю? После этого больше не хожу к психологам, все свои проблемы решаю сама, — отметила знаменитость в интервью.
Бузова также прокомментировала слухи о романе с актером Тимуром Батрутдиновым. По ее словам, между ними никогда не было романтических отношений, и еще в 2018 году они договорились остаться друзьями. Говоря о будущем избраннике, певица отметила, что для нее важны любовь, ум и желание мужчины развиваться. Уровень дохода, подчеркнула она, не имеет решающего значения.
Батрутдинов рассказал, что шоу «План Б», в котором он участвовал вместе с Бузовой, могло закончиться их свадьбой, но артистка встретила рэпера Давида Манукяна, известного под псевдонимом Дава.