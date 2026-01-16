Ричмонд
BTS возвращаются с альбомом Arirang

BTS объявили название своего нового студийного альбома — Arirang, пишет Forbes. Альбом будет доступен в нескольких физических версиях, включая лимитированное издание на красном виниле и специальные бокс-сеты.

Источник: Курсив

Предзаказы на пластинку открываются 16 января, а официальный релиз запланирован на 20 марта.

Выбор названия связан с корейской народной песней, которая считается неофициальным гимном страны и включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Название альбома несет глубокий культурный смысл и отражает корейскую концепцию «хан» — смесь печали, стойкости и надежды. В древнекорейском языке слово «ари» означало «прекрасный», а «ранг» — «возлюбленный».

По данным Forbes, для группы этот проект станет знаковым возвращением после почти четырехлетнего перерыва на время службы в армии. Решение использовать в названии главную народную песню Кореи указывает на возвращение к корням и темы воссоединения.

В поддержку альбома BTS проведут мировое турне 2026−2027 годов, которое начнется в апреле в Южной Корее. Гастрольный график включает более 70 дат в Азии, Северной и Южной Америке, Европе и Австралии.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что сколько и на чем зарабатывают BTS.