BTS возвращаются с альбомом Arirang

Предзаказы на пластинку открываются 16 января, а официальный релиз запланирован на 20 марта.
Выбор названия связан с корейской народной песней, которая считается неофициальным гимном страны и включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Название альбома несет глубокий культурный смысл и отражает корейскую концепцию «хан» — смесь печали, стойкости и надежды. В древнекорейском языке слово «ари» означало «прекрасный», а «ранг» — «возлюбленный».
По данным Forbes, для группы этот проект станет знаковым возвращением после почти четырехлетнего перерыва на время службы в армии. Решение использовать в названии главную народную песню Кореи указывает на возвращение к корням и темы воссоединения.
В поддержку альбома BTS проведут мировое турне 2026−2027 годов, которое начнется в апреле в Южной Корее. Гастрольный график включает более 70 дат в Азии, Северной и Южной Америке, Европе и Австралии.
