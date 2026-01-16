Ричмонд
Льготники в Башкирии смогут самостоятельно выбирать земельные участки

Самостоятельный выбор участка останется добровольным выбором льготника: действующая система распределения земельных участков по очереди сохраняется.

Источник: Башинформ

Депутаты в Башкирии готовят поправки в региональный закон «О регулировании земельных отношений», направленные на расширение возможностей льготников в получении земельных участков под строительство жилья.

Спикер Госсобрания республики Константин Толкачев пояснил суть инициативы. Согласно предлагаемым изменениям, граждане, имеющие право на получение бесплатного земельного участка, смогут самостоятельно формировать и выбирать подходящие территории.

При выборе участка необходимо соблюдать определённые требования: выбранная территория должна находиться в пределах населённого пункта и относиться к зонам, предназначенным для индивидуального жилищного строительства. А также соответствовать градостроительным документам и правилам землепользования и застройки.

Далее гражданин обращается с заявлением о предварительном согласовании предоставления выбранного участка в министерство земельных и имущественных отношений республики или соответствующий местный орган власти. Положительное решение станет основанием для бесплатного предоставления земли.

По информации пресс-службы регионального парламента, законопроект получил поддержку комитета ГС РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию и будет рассмотрен в первом чтении на январском пленарном заседании.

Ранее сообщалось, что в Башкирии могут в десятки раз повысить штрафы за земельные правонарушения.