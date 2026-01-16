Красноярцев призвали не гулять на «Столбах» в экстремальные морозы

Туристам напомнили, что в связи с сильным похолоданием специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют избегать длительного пребывания на улице, соблюдать осторожность при планировании дальних поездок и по возможности отказаться от выездов за город.
«В то же время, в целях безопасности туристов, находящиеся на территории национального парка центры обслуживания, теплые туалеты на Лалетино и Перевале, пункты спасателей на Перевале и Восточном входе, а также медпункт на Центральных Столбах продолжат свою работу в обычном режиме. Если вы, несмотря на предостережения служб, все же решили пойти на “Столбы”, просим одеваться теплее, использовать дополнительные средства защиты от холода (грелки для рук, ног
Кроме того, в период морозов продолжат работать в штатном режиме визит-центры других туристических объектов Красноярска:
- Экопарк «Гремячая грива» — 8:00 — 21:00;
- Визит-центр «Серебряный лог» — 9:00 — 21:00;
- Экопарк «Юдинская долина» — 9:00 — 21:00.
«В визит-центрах можно согреться, получить консультацию сотрудников и актуальную информацию о маршрутах и погодных условиях. Туристам рекомендуется соблюдать меры безопасности: одеваться по погоде, учитывать прогноз и планировать маршруты с учетом метеорологических условий», — рассказали в краевом Агентстве по туризму.