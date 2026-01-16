Красноярцев призвали не гулять на «Столбах» в экстремальные морозы

«В то же время, в целях безопасности туристов, находящиеся на территории национального парка центры обслуживания, теплые туалеты на Лалетино и Перевале, пункты спасателей на Перевале и Восточном входе, а также медпункт на Центральных Столбах продолжат свою работу в обычном режиме. Если вы, несмотря на предостережения служб, все же решили пойти на “Столбы”, просим одеваться теплее, использовать дополнительные средства защиты от холода (грелки для рук, ног и т. п. ), не допускать переохлаждения, иметь при себе повербанк для зарядки смартфона», — сказано в обращении нацпарка.