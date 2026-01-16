Ричмонд
Ремонт тротуаров на Баляевском путепроводе Владивостока грозит подрядчику черным списком

Работы выполнены с грубыми нарушениями.

Источник: PrimaMedia.ru

Мэрия Владивостока инициировала расторжение контракта с подрядчиком ООО «РАЗДВАТРИ», который некачественно отремонтировал тротуары на Баляевском путепроводе и в районе Котельникова, 29. Работы не приняты и не будут оплачены из городского бюджета, сообщила пресс-служба администрации города.

«Сейчас проводится процедура расторжения муниципального контракта. После этого мэрия планирует направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю обращение о рассмотрении вопроса внесения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Специалисты управления дорог при проверке обнаружили целый ряд грубых нарушений. Новое покрытие имеет неровности, а кое-где асфальта и вовсе нет. Бордюрный камень установлен криво, а главное — тротуар сделали без необходимого уклона для стока воды, что зимой может привести к образованию опасного гололеда.

После официального расторжения контракта администрация Владивостока будет вынуждена провести новый тендер, чтобы найти другую компанию для исправления брака и завершения ремонта тротуаров.

Напомним, что контракт на ремонт почти 190 метров пешеходных дорожек был заключен в прошлом году. Подрядчик должен был благоустроить около 40 метров у дома на Котельникова, 29 и примерно 150 метров на Баляевском путепроводе, завершив все работы до конца 2025 года.