Ремонт тротуаров на Баляевском путепроводе Владивостока грозит подрядчику черным списком

Напомним, что контракт на ремонт почти 190 метров пешеходных дорожек был заключен в прошлом году. Подрядчик должен был благоустроить около 40 метров у дома на Котельникова, 29 и примерно 150 метров на Баляевском путепроводе, завершив все работы до конца 2025 года.