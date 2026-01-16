Татьяна Шуневич в Год женщины мечтает добыть медведя и матерого волка

«Я присутствовал на некоторых этих охотах в качестве водителя — не более того, подчеркиваю. Помогал с разделкой, еще с чем-то, по мелочи. И пока что не могу сказать, что готов целенаправленно идти к этой цели. Получить охотничью номинацию — это почетно, это здорово, но надо какое-то время, чтобы привести в порядок все то, что было подвержено этому влиянию в этот период. Поэтому пока я себе такой задачи не ставлю, хотя очень хочется, если честно», — сказал председатель БООР.