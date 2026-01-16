Татьяна Шуневич в Год женщины мечтает добыть медведя и матерого волка

Первая в Беларуси обладательница престижного охотничьего знака «Большая белорусская пятерка» Татьяна Шуневич не собирается останавливаться на достигнутом и в 2026 году, который в стране объявлен Годом женщины, мечтает добыть бурого медведя и матерого волка.
Престижную среди охотников награду Татьяна Шуневич получила в декабре 2025 года за добычу кабана, глухаря, косули, оленя и лося. Именно эти охотничьи животные определены в качестве «Большой белорусской пятерки» для женщин-охотниц.
«Отработала “Большую пятерку”, отдохнула немножко и поставила перед собой определенные цели на 2026 год — мне нужно будет копить деньги на то, что у нас дорого стоит для обычного рядового охотника, — добычу медведя. Это моя цель и задача на 2026 год», — поделилась своими планами Татьяна Шуневич с корреспондентом Sputnik Тамарой Беляевой.
Благодарность коллегам
Первый вопрос к самой титулованной женщине-охотнику в Беларуси был о том, какие эмоции она испытала, когда стала обладательницей «Большой белорусской пятерки».
«Конечно, это почетно, это приятно. К этому результату я шла 15 лет, и все эти годы была практически ежедневная охота», — отметила Татьяна Шуневич.
По ее словам, среди трофеев «Большой пятерки» есть такие, которых «в помине бы никогда не было», если бы не помощь коллег, которые давали советы и делились опытом.
Самым трудным для нее трофеем оказалась косуля, и здесь подсказывали друзья-охотники.
Еще одним сложным трофеем был реликтовый глухарь. Татьяна вспоминает, что училась охотиться на глухаря почти четыре года.
«Охота на глухаря очень сложная на самом деле. Это не то, что подошел и добыл. Я ездила 4 года. Два патрона берешь, все по-честному. Попал, не попал — вот и все», — рассказала собеседница.
Мечта о медведе
Касаясь темы добычи медведя, она отметила, что в 2025-м уже начала мониторить этого опасного хищника для Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР).
Весной прошлого года в Беларуси официально разрешили охоту на бурого медведя. Согласно правилам, участие в ней возможно только после получения разрешения, которое распределяется на конкурсной основе через БООР.
«Сама снимала на видео аукционных медведей, поэтому видела зверя метров со 150. Страха я не испытываю, есть спортивный интерес, как у трофейщицы. Я не боюсь зверя ни ночью, ни днем, ни утром. Все исполняю четко, и правила безопасности соблюдаю», — говорит Татьяна.
При этом собеседница вспоминает, что у нее уже был опыт добычи медведя. «Это было на Камчатке три года назад. Мне удалось добыть медведя в экстремальных, сложнейших условиях. На Камчатке мне приходилось с лодки стрелять, просто с руки и стоя, с расстояния 150 метров, когда медведь стоял на берегу», — рассказала она.
Поэтому охотник уверена, что особых трудностей с добычей белорусского бурого медведя у нее не будет — главное, поймать удачу и выиграть разрешение на охоту.
Она рассказала, что если выиграет разрешение на охоту на медведя, то поедет в северную часть Витебской области.
«Как показала практика 2025 года, именно там были добыты очень неплохие экземпляры», — пояснила Татьяна.
Все, что выше женских способностей
Возвращаясь к теме Года женщины в Беларуси, Татьяна Шуневич отмечает, что с уважением относится к статусу многодетной матери, к женщине-труженице.
«Женщина-мама, женщина-труженица села. Я, кстати, и сама деревенская, у меня родители всю жизнь в колхозе проработали, я все умею делать по хозяйству. Но есть женщина-воин просто по жизни. Вот именно к такой категории женщин я себя и отношу. Меня интересует все, что сверх женских способностей… если у большинства женщин стереотип жизни дом-работа, то у меня — работа-охота-дом», — улыбается обладательница престижного охотничьего знака «Большая белорусская пятерка».
Мечта о матером волке
Татьяна Шуневич рассказала еще про одну свою охотничью мечту.
«Еще у меня мечта — добыть матерого волка, не было у меня еще такого трофея, промазала в начале 2025 года», — говорит она.
При этом с азартом отмечает, что этот серый, осторожный и умный хищник очень хорошо подходит на вабу.
«Я второй год ваблю волчицей, кто слышит из охотников — говорят, хорошо. Вот мечтаю выбраться на охоту в начале февраля — как раз у волков брачный сезон», — говорит Татьяна.
Собеседница признается, что для нее охота на хищного зверя — самая важная и интересная.
«Человек ведь сам по себе хищник, и потому ищет равных, поэтому для меня волк и медведь на сегодняшний день — главная цель. А пятерка копытных и глухарь — нужно было отработать, потому что они входили в номинацию. Я поставила себе цель, я ее честно, трудом, большими усилиями достигла», — отмечает она.
В холодильнике ни куска дикого мяса
Татьяна рассказала, что мясо трофеев практически все раздала.
«Я в конце 2025 года обнаружила, что дома в холодильнике нет ни куска дикого мяса. Вот такой я охотник — что-то себе чуть-чуть оставляю, как мы говорим, на пропитание, а в основном все людям отдаю. Но трофеи — рога, которые оцениваются, я, естественно, забираю себе», — говорит она.
Собеседница подчеркнула, что при подготовке трофея к оценке обращается к таксидермистам именно советской школы.
«Новодельным фирмам, частникам принципиально не доверяю. Старая советская школа таксидермии — круче не бывает: там все сделано на высочайшем уровне, до перышка, что называется», — пояснила охотница.
О дочке
Говоря о своей высокой охотничьей награде, Татьяна Шуневич отметила, что знак «Большая белорусская пятерка» не только подтверждает ее статус, но и станет семейной реликвией.
«У нас растет дочка, проявляет интерес к охоте. Но у нее сейчас подростковый возраст — период отрицания. Но я уверена, что она пойдет по нашим стопам, проявит интерес к охоте. Потому что она тоже такая же боевая, как я», — рассказала она.
О страхе у охотника
Говорят, что охота — дело не совсем женское, и Татьяна Шуневич считает, что любой охотник должен обладать специфическими свойствами характера.
«Мне не страшно в лесу ночью. Очень часто одной приходится подходить к зверю и находиться в разных ситуациях. Конечно, адреналин зашкаливает. Но потом успокаиваешься. Я обычно думаю так: чему быть, того не миновать. Если мне там суждено остаться — значит, так нужно. Если случится — значит, случится. Я до конца всегда иду», — говорит охотница.
Категоричное «нет»
Ни для кого не является секретом, что Татьяна является женой председателя БООР Игоря Шуневича. Именно при нем были учреждены охотничьи номинации «Большая белорусская пятерка» (для женщин) и «Большая белорусская семерка» (для мужчин). Sputnik не мог не поинтересоваться у главы БООР, будет ли он бороться за престижный статус.
«Мне хватило одного “следственного эксперимента” в семье, чтобы понять, что это очень сложно, это крайне тяжело материально, морально и физически, и повторять такой подвиг я просто не готов. Может быть, со временем возникнет и у меня такое желание. Но еще раз повторю, что это непростое дело», — сказал Игорь Анатольевич.
При этом он подчеркнул, что говорит об этом без всякой иронии.
«Я присутствовал на некоторых этих охотах в качестве водителя — не более того, подчеркиваю. Помогал с разделкой, еще с чем-то, по мелочи. И пока что не могу сказать, что готов целенаправленно идти к этой цели. Получить охотничью номинацию — это почетно, это здорово, но надо какое-то время, чтобы привести в порядок все то, что было подвержено этому влиянию в этот период. Поэтому пока я себе такой задачи не ставлю, хотя очень хочется, если честно», — сказал председатель БООР.
На вопрос о том, мечтает ли он добыть медведя на охоте, Игорь Шуневич ответил так: «Медведь входит в “Большую белорусскую семерку”. Если я решусь на это когда-нибудь, то, конечно, буду пытаться добыть медведя. Я участвовал в розыгрышах разрешений на добычу медведя, которые проводил БООР, но фортуна пока ко мне не повернулась».