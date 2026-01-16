Ричмонд
В Хабаровске пройдёт премьера фильма об опыте освоения ДВ-гектара

Мероприятие состоится в рамках традиционной «Киносреды».

Источник: Хабаровский край сегодня

Премьера документального фильма «Дальневосточное счастье» состоится в Хабаровске 21 января. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», картину покажут в детской библиотеке им. А. Гайдара в рамках «Киносреды».

— С прошлого года каждую первую и третью среду месяца мы начали устраивать показы фильмов, созданных на «Дальневосточной киностудии». Нередко участниками «Киносреды» становились непосредственно сами герои фильмов — наши талантливые земляки, а также и художественный руководитель «Дальневосточной киностудии» Альберт Самойлов, — рассказали в МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска».

Предстоящий показ также пройдет с участием создателей фильма, а также его героя — фермера Михаила Утробина. Картина «Дальневосточное счастье» как раз рассказывает об опыте освоения дальневосточного гектара от лица хабаровской семьи, организовавшей с нуля молочную ферму.

Премьерный показ данного документального фильма состоится в Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара 21 января в 17:00. Вход на мероприятие свободный.