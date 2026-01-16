В Хабаровске пройдёт премьера фильма об опыте освоения ДВ-гектара

— С прошлого года каждую первую и третью среду месяца мы начали устраивать показы фильмов, созданных на «Дальневосточной киностудии». Нередко участниками «Киносреды» становились непосредственно сами герои фильмов — наши талантливые земляки, а также и художественный руководитель «Дальневосточной киностудии» Альберт Самойлов, — рассказали в МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска».