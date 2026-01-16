В Иркутске водителя автобуса поймали сразу на четырех нарушениях ПДД

В Иркутске инспекторы ДПС перешли к практике скрытого контроля за общественным транспортом. Мероприятия направлены на профилактику ДТП и пресечение нарушений ПДД как водителями, так и транспортными предприятиями.
Во время одного из таких рейдов был выявлен вопиющий случай. Водитель городского маршрута за время проверки допустил сразу четыре нарушения. Он игнорировал сигналы поворотников при перестроении и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Госавтоинспекция призывает перевозчиков и водителей к строгому соблюдению ПДД: не превышать скорость, ответственно оценивать обстановку при маневрах и содержать транспорт в исправном техническом состоянии. Скрытые проверки будут продолжены.