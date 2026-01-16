Ричмонд
«Будут наречены сынами Божиими»: Дмитриев напомнил стих из Евангелия от Матфея по поводу мирного плана по Газе

Дмитриев процитировал стих из Евангелия от Матфея в связи с ситуацией в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х напомнил стих из Евангелия от Матфея о миротворцах. Так российский политик отреагировал на заявления о начале второго этапа американского плана по сектору Газа.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими — от Матфея 5:9», — написал Дмитриев.

Кроме того, свой пост глава РФПИ сопроводил эмодзи голубя мира.

Накануне спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф объявил о начале второго этапа плана Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Этот этап будет включать в себя полную демилитаризацию региона.

Позже американский лидер Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» по управлению сектором Газа. Пока не ясно, кто войдет в орган. Однако Совет к настоящему моменту сформирован.

