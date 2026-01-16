Минобразования сказало, почему учитель просит поменять недописанную тетрадь

Белоруска, дочь которой учится в пятом классе, выложила в TikTok видео, где показывает тетрадь с надписью про ее замену. Женщина отмечает, что учитель просит заменить тетрадь в связи с тем, что началась четвертая четверть. Белоруска добавляет: исписана всего лишь половина тетради, она не помятая. И интересуется: на каком основании учитель просит о замене.