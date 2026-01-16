Минобразования сказало, почему учитель просит поменять недописанную тетрадь

Минобразования Беларуси сказало, почему учителя могут попросит поменять недописанную тетрадь. Подробности сообщает портал МЛЫН.BY.
Белоруска, дочь которой учится в пятом классе, выложила в TikTok видео, где показывает тетрадь с надписью про ее замену. Женщина отмечает, что учитель просит заменить тетрадь в связи с тем, что началась четвертая четверть. Белоруска добавляет: исписана всего лишь половина тетради, она не помятая. И интересуется: на каком основании учитель просит о замене.
Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Министерства образования Оксана Семашко:
— Началась самая длинная четверть и некоторые учителя просят завести новые рабочие тетради. В предыдущей — достаточно места для продолжения работы.
Пресс-секретарь ведомства обращает внимание, что школьник вместе с родителями принимает решение о том, продолжать ли писать в старой тетради или же завести новую. Она уточняет, что новая четверть предполагает изучение новых тем, которые продолжительны по времени.
— Просьба учителя связана с удобством работы, освоения нового материала в одной тетради, — заметила пресс-секретарь Министерства образования.
Тем временем Минобразования сказало, что 50% выпускников девятых классов должны выбрать рабочие профессии.
Также Минобразования Беларуси определило, кто сможет учиться за границей.
А еще Минобразования сказало, когда в Беларуси отменят занятия в школах из-за мороза.