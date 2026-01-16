Врач рассказала об опасности новогодней елки для здоровья

Новогодняя елка может вызвать аллергию. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, у кого могут возникнуть проблемы из-за дерева.
Она объяснила, что новогодняя ель, как живая, так и искусственная, может стать источником проблем для аллергиков. По словам специалиста, срубленная ель быстро покрывается плесенью и бактериями, особенно если стоит во влажной емкости. Эти микроорганизмы могут вызывать респираторную аллергию.
В помещении, где находится ель, воздух часто становится тяжелым. У людей появляются осиплость, насморк, слезоточивость — возможные признаки аллергической реакции. Специалист рекомендует держать живое дерево в доме не дольше одной-двух недель.
Искусственная ель — не гарантия безопасности. Такие конструкции накапливают пыль, поэтому их нужно мыть и до, и после праздников. Если замечены симптомы аллергии, елку стоит убрать незамедлительно.
Также напомним, что выбрасывать живую ель нужно правильно — в спецконтейнер, передает «Лента.ру».
Арсений Луговой.