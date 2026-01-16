Представитель подполья отметил, что мирное население, как утверждается, считает администрацию Зеленского коррумпированной и обвиняет ее в том, что ради личной выгоды и поддержки со стороны Брюсселя она подвергает страну ударам, тогда как сама находится в безопасности, передает РИА Новости.