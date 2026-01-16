Часть жителей Украины возлагает ответственность за новые удары «Орешника» по военным объектам подо Львовом на президента страны Владимира Зеленского и его окружение. Об этом заявили в антифашистском подполье Херсона.
По их мнению, именно действия властей привели к очередной эскалации.
Представитель подполья отметил, что мирное население, как утверждается, считает администрацию Зеленского коррумпированной и обвиняет ее в том, что ради личной выгоды и поддержки со стороны Брюсселя она подвергает страну ударам, тогда как сама находится в безопасности, передает РИА Новости.
Ранее в местных СМИ заявили, что Зеленского не волнует мнение граждан страны об окончании конфликта с РФ и их готовность идти на уступки.
Президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что Владимир Зеленский саботирует и затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение 15 января выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.