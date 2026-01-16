Морозы ослабевают, но держатся: данные по метеостанциям Курганской области

«Самая низкая температура была в селе Памятное на севере региона: −34,4 градуса, в Кургане −32,7», — пишет Винштейн в tg-канале «Погода 45». В Петухово зафиксировано −33,9 градуса, в Лебяжье −33,7 градуса, в Шатрово и Макушино по −33,4. В Далматово ночью было −33,1.