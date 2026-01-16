Морозы ослабевают, но держатся: данные по метеостанциям Курганской области

В селе Памятное температура составила −34,4.
В ночь на 16 января и в утренние часы в Курганской области зарегистрированы морозы до −34,4 градуса. Самая низкая температура зафиксирована на северной метеостанции. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн, проанализировав данные метеостанций.
«Самая низкая температура была в селе Памятное на севере региона: −34,4 градуса, в Кургане −32,7», — пишет Винштейн в tg-канале «Погода 45». В Петухово зафиксировано −33,9 градуса, в Лебяжье −33,7 градуса, в Шатрово и Макушино по −33,4. В Далматово ночью было −33,1.
В Шадринске метеостанция зарегистрировала −30,5 градуса. Более мягкие, но все равно сильные морозы наблюдались в южных районах: в Звериноголовском было −27,5, в Шумихе −26,1 градуса.
Сильные морозы в регионе фиксируются не впервые за зиму. Ночь и утро 15 января в Курганской области стали одними из самых морозных. В нескольких округах региона зафиксировали температуру ниже −35 градусов.