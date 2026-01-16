Названы причины, почему взлетела цена на хлеб

По данным Росстата, в январе—ноябре 2025 года в России произвели 414,8 тысяч тонн ржаной муки — на 10,3% меньше, чем годом ранее. При этом средняя цена производителей на нее выросла до 19,6 тысяч рублей за тонну, прибавив 11,3% год к году, тогда как пшеничная мука за тот же период даже подешевела на 0,8%, до 23,4 тысяч рублей за тонну. Площади под рожью в хозяйствах всех категорий в 2025 году сократились до 451 тысяч га — минус 28,6% за год, доля культуры в структуре посевов упала до 0,6% против 2,4% в 2014 году.