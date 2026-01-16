Названы причины, почему взлетела цена на хлеб

В России выросли цены на хлеб более чем на 10%
Цены на хлеб в России заметно выросли к концу 2025 года: ржаной подорожал более чем на 13%, пшеничный — свыше чем на 11% в годовом выражении. Эксперты связывают это как с сокращением посевов, так и с общим удорожанием производства и доставки продукции.
«Ржаной хлеб дорожает во многом из-за сокращения посевных площадей … Также на стоимость хлеба влияет увеличение себестоимости производства в целом, например непрерывный рост затрат на логистику», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявления экспертов. Там также отметили, что рожь аграрии перестают выращивать из-за низкой рентабельности.
Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов отметил, что ключевыми факторами роста себестоимости производства также являются и повышение уровня заработной платы и удорожание энергоресурсов. Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев добавил, что на логистику при выпуске массовых сортов хлеба приходится до 25% всех затрат.
По данным Росстата, в январе—ноябре 2025 года в России произвели 414,8 тысяч тонн ржаной муки — на 10,3% меньше, чем годом ранее. При этом средняя цена производителей на нее выросла до 19,6 тысяч рублей за тонну, прибавив 11,3% год к году, тогда как пшеничная мука за тот же период даже подешевела на 0,8%, до 23,4 тысяч рублей за тонну. Площади под рожью в хозяйствах всех категорий в 2025 году сократились до 451 тысяч га — минус 28,6% за год, доля культуры в структуре посевов упала до 0,6% против 2,4% в 2014 году.
По данным Росстата, по состоянию на 15 декабря 2025 года средняя розничная цена на хлеб из ржаной муки, а также из смеси ржаной и пшеничной муки достигла 99,79 рублей за 1 килограм, что на 13,44% выше показателя за аналогичную дату предыдущего года. Стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов выросла на 11,21% и в среднем составила 116,97 рублей за 1 килограм.