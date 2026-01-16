На Дону мужчину наказали за демонстрацию запрещенной символики в общедомовом чате

В Ростовской области задержали мужчину, который публично демонстрировал запрещенную символику. Об этом сообщает пресс-служба донской полиции.
Правоохранители выяснили, что мужчина использовал нацистскую символику во время переписки с жильцами в общедомовом чате одного из мессенджеров. Они установили личность правонарушителя и доставили его в территориальный отдел полиции.
Мужчина сознался в содеянном. В отношении него был составлен административный протокол за «Пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».
