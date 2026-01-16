В Тюменской области село закрыли на карантин из-за бешенства

Там пояснили, что ограничительные меры введены для локализации и недопущения распространения очага заболевания на территории Сладковского округа и соседних муниципалитетов. Карантин распространяется только на часть населенного пункта, признанную неблагополучной по результатам ветеринарного обследования. На этой территории специалисты усиливают мониторинг, проводят разъяснительную работу с владельцами животных и контролируют соблюдение установленных требований.