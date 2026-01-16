В Тюменской области село закрыли на карантин из-за бешенства

Ограничения ввели в Сладковском районе.
В части села Сладково Сладковского муниципального округа Тюменской области с 15 января введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«На неблагополучной по бешенству территории с 15 января 2026 года запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, а также отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки», —сообщили в инфоцентре.
Там пояснили, что ограничительные меры введены для локализации и недопущения распространения очага заболевания на территории Сладковского округа и соседних муниципалитетов. Карантин распространяется только на часть населенного пункта, признанную неблагополучной по результатам ветеринарного обследования. На этой территории специалисты усиливают мониторинг, проводят разъяснительную работу с владельцами животных и контролируют соблюдение установленных требований.