Чеченские террористы захватили паром «Аврасия» 30 лет назад

Спустя год все девять террористов были приговорены турецким судом к длительным срокам лишения свободы, от восьми лет и более. Правда, двое из них, сам Мухаммед Токчан и Висан Абдурахманов, сумели бежать в Чечню. С учетом того, что турецкие тюрьмы обычно не чета европейским, больше похожим на пионерлагеря, это косвенно подтверждает связь группировки со спецслужбами, — хотя и не доказывает. Интересно, что в 2001 году Токчан вновь захватил заложников, с теми же требованиям, почему-то опять в Стамбуле, и снова после этого сдался, отсидев в тюрьме 11 лет и пропав из публичного поля.