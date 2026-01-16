Часть религиозных американцев ждёт удара по Ирану: они считают это исполнением библейского пророчества об Армагеддоне

Речь идет о евангельских христианах, которые составляют около четверти населения США. В их богословской доктрине распространено убеждение, что ключевые события на современном Ближнем Востоке, включая создание Израиля, были предсказаны в Библии и приближают Армагеддон — финальную битву добра со злом, за которой последует пришествие Христа. Для многих из них эта перспектива является благом.