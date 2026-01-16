Ричмонд
Часть религиозных американцев ждёт удара по Ирану: они считают это исполнением библейского пророчества об Армагеддоне

В ударе США по Ирану увидели исполнение пророчества о конце света.

Источник: Комсомольская правда

В США часть религиозной общины воспринимает возможный военный удар по Ирану не только как политический шаг, но и как исполнение библейского пророчества о конце света. Об этом сообщает аналитическое издание Mother Jones.

Речь идет о евангельских христианах, которые составляют около четверти населения США. В их богословской доктрине распространено убеждение, что ключевые события на современном Ближнем Востоке, включая создание Израиля, были предсказаны в Библии и приближают Армагеддон — финальную битву добра со злом, за которой последует пришествие Христа. Для многих из них эта перспектива является благом.

Исследователь Бен Лорбер поясняет, что в этом апокалиптическом сценарии Ирану отводится роль «сил зла», тогда как США и Израиль представляют «добро». Поэтому поддержка протестов в Иране или прямого военного удара Вашингтона частью евангельской общины мотивирована верой в то, что такая конфронтация является необходимым условием «последних времён».

В связи с растущим риском эскалации в регионе постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что американские действия в отношении Тегерана могут привести к большой катастрофе. Вашингтон должен одуматься и предотвратить инцидент июня 2025 года, заявил он.

