Размещение ПРО США в Гренландии может серьезно угрожать безопасности России

Гренландия же расположена к Баренцеву морю так близко, что при пролете над ней ракеты еще будут находиться на восходящем участке траектории, поскольку апогей (высшая точка) их баллистической дуги всегда находится в середине пути. В какой именно момент полета ядерные боевые блоки отделяются от ступени разведения, точной информации нет. Однако, исходя из многочисленных опубликованных информационных видеоматериалов, а также здравого смысла, — это происходит ближе к терминальному участку пути. Более того, на среднем участке траектории скорость ракеты минимальна, и движется она медленнее, чем пикируя на цель, что сильно облегчает сбитие. Таким образом, при поражении на восходящем участке траектории один перехватчик может уничтожить сразу несколько боеголовок и с куда большей вероятностью, чем на спуске.