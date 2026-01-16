Порыв на Рокоссовского в Омске устранят в ближайшее время

В мэрии Омска ситуацию подтвердили и сообщили, что участок поврежденной трубы огорожен, а специализированная техника и бригады ремонтников уже направлены на место происшествия. Ведутся подготовительные работы по выводу трубопровода из эксплуатации для проведения аварийно-восстановительных мероприятий.