Порыв на Рокоссовского в Омске устранят в ближайшее время

В данный момент рабочие бригады готовят участок к аварийному ремонту.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 15 января 2026 года, на улице Рокоссовского, 28, произошел порыв трубопровода горячего водоснабжения. Об этом сообщили местные жители в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте», приложив фото масштабного разлива кипятка на проезжей части и тротуарах.

В мэрии Омска ситуацию подтвердили и сообщили, что участок поврежденной трубы огорожен, а специализированная техника и бригады ремонтников уже направлены на место происшествия. Ведутся подготовительные работы по выводу трубопровода из эксплуатации для проведения аварийно-восстановительных мероприятий.

«Специалисты прилагают все усилия для максимально оперативного выполнения работ и восстановления подачи тепла в жилые дома», — заявили в городской администрации, добавив, что ситуация находится на контроле.

Ранее мы писали, что аналогичный порыв произошел в Чкаловском поселке.