В Тюмени откроют еще один отель известной сети

Первый отель сети открылся в Тюмени в 2024 году на Камышинской.
В Тюмени второй отель сети AZIMUT откроют на Луначарского в четвертом квартале этого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. В нем будет 150 номеров, ресторан и спа-зона.
«На стройплощадке уже завершены основные строительные работы. Сейчас активно ведутся внутренние работы: чистовая отделка, техническое оснащение и меблировка номеров. Общая площадь отеля составит порядка 10 000 квадратных метров. В нем будет 150 номеров разных категорий», — рассказали корреспонденту агентства.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также построят четырехзвездочный отель Domina на улице Максима Горького напротив ТЦ «Гудвин». Гостиничный комплекс должны закончить к середине 2029 года.