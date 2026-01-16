Хакеры взломали сайт Пермского округа и предложили поставить памятник людоеду

Хакеры разместили на сайте властей лживую информацию.
Официальный сайт администрации Пермского муниципального округа подвергся массированной хакерской атаке. На ресурсе были опубликованы ложные сообщения о радиационной угрозе и установке памятника серийному убийце.
Власти оперативно ограничили доступ к ресурсу, чтобы остановить распространение дезинформации и приступить к ликвидации последствий взлома. «Была совершена хакерская атака на наш сайт, мы его пока заблокировали. Будем выяснять причину [произошедшего]. Опубликованная информация является ложной», — заявили в пресс-службе администрации Пермского округа 59.RU.
В одной из сфабрикованных публикаций утверждалось, что недавнее появление световых столбов в небе над регионом вызвано внештатной ситуацией при испытании ракеты «Буревестник». Хакеры привели ложные цифры о радиационном фоне, заявив о его повышении до 1,5 микрозиверта в час, что в три раза превышает предельно допустимую норму. Параллельно на портале появился анонс о планах увековечить память умершего людоеда Михаила Малышева. Авторы фейка предлагали жителям выбрать лучший проект памятника преступнику.