Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры взломали сайт Пермского округа и предложили поставить памятник людоеду

Официальный сайт администрации Пермского муниципального округа подвергся массированной хакерской атаке. На ресурсе были опубликованы ложные сообщения о радиационной угрозе и установке памятника серийному убийце.

Хакеры разместили на сайте властей лживую информацию.

Официальный сайт администрации Пермского муниципального округа подвергся массированной хакерской атаке. На ресурсе были опубликованы ложные сообщения о радиационной угрозе и установке памятника серийному убийце.

Власти оперативно ограничили доступ к ресурсу, чтобы остановить распространение дезинформации и приступить к ликвидации последствий взлома. «Была совершена хакерская атака на наш сайт, мы его пока заблокировали. Будем выяснять причину [произошедшего]. Опубликованная информация является ложной», — заявили в пресс-службе администрации Пермского округа 59.RU.

В одной из сфабрикованных публикаций утверждалось, что недавнее появление световых столбов в небе над регионом вызвано внештатной ситуацией при испытании ракеты «Буревестник». Хакеры привели ложные цифры о радиационном фоне, заявив о его повышении до 1,5 микрозиверта в час, что в три раза превышает предельно допустимую норму. Параллельно на портале появился анонс о планах увековечить память умершего людоеда Михаила Малышева. Авторы фейка предлагали жителям выбрать лучший проект памятника преступнику.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше