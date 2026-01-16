В Узбекистане создается фонд для поддержки молодых писателей

Фонд запустит конкурсы для поиска талантливых авторов. Победители будут в течение года получать ежемесячные гонорары.
Чтобы поддержать издание лучших зарубежных книг на узбекском языке, фонд возьмет на себя до 50% расходов на публикацию и оплатит 80% стоимости авторских прав.
К 2026−2030 годам планируется увеличить среднее число прочитанных книг на одного человека до десяти в год.
Также при школах создадут читательские клубы «По следам джадидов». Для них ежегодно будут закупать по 20 книг, а лучшие участники каждого квартала будут получать призы.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что осужденным сократят срок наказания за чтение книг.