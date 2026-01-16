«Ночная охота, страсть и приключения»: Раскрыт странный райдер эпатажного Ганвеста

Чтобы заполучить живое исполнение «Пепе шнейле ватафа» и других хитов, организаторам предстоит выполнить ряд весьма нетривиальных пунктов его райдера. Примечательно, что в списке нет традиционной рэперской роскоши, зато присутствуют весьма любопытные запросы: десять таблеток для успокоения нервной системы, бутылка белого полусухого вина стоимостью около 1500 рублей, а также жвачка и дезодорант, который должен обладать ароматом, описываемым как «ночная охота, страсть и приключения».
У Руслана (настоящее имя исполнителя), как выяснилось, имеются определённые трудности с желудочно-кишечным трактом — гастрит, язва и прочие недуги. В связи с этим он настаивает на оформлении полной страховки на весь период пребывания, «на всякий случай». Кроме того, встречать Ганвеста в аэропорту необходимо с максимальной официальной помпой: его должны приветствовать с табличкой, на которой будет написано «пепе шнейле Руслан Владимирович», что соответствует его реальным имени и отчеству.
На новой волне хайпа в 2026 году оказался рэпер Ганвест, который сменил имидж и создал новый сленг, ставший невероятно популярным в соцсетях. Кто такой Ганвест и что это за новый язык зумеров — читайте на Life.ru.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.