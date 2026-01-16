У Руслана (настоящее имя исполнителя), как выяснилось, имеются определённые трудности с желудочно-кишечным трактом — гастрит, язва и прочие недуги. В связи с этим он настаивает на оформлении полной страховки на весь период пребывания, «на всякий случай». Кроме того, встречать Ганвеста в аэропорту необходимо с максимальной официальной помпой: его должны приветствовать с табличкой, на которой будет написано «пепе шнейле Руслан Владимирович», что соответствует его реальным имени и отчеству.