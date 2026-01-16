Ричмонд
«Ночная охота, страсть и приключения»: Раскрыт странный райдер эпатажного Ганвеста

Рэпер Ганвест, чьи выступления расписаны аж до конца февраля (за каждое он получает внушительные 1,5 миллиона рублей), ставит весьма специфическое условие для своего выхода на сцену: он отказывается выступать без успокоительных таблеток. Как сообщает издание SHOT, интерес к артисту взлетел с начала января.

Источник: Life.ru

Чтобы заполучить живое исполнение «Пепе шнейле ватафа» и других хитов, организаторам предстоит выполнить ряд весьма нетривиальных пунктов его райдера. Примечательно, что в списке нет традиционной рэперской роскоши, зато присутствуют весьма любопытные запросы: десять таблеток для успокоения нервной системы, бутылка белого полусухого вина стоимостью около 1500 рублей, а также жвачка и дезодорант, который должен обладать ароматом, описываемым как «ночная охота, страсть и приключения».

У Руслана (настоящее имя исполнителя), как выяснилось, имеются определённые трудности с желудочно-кишечным трактом — гастрит, язва и прочие недуги. В связи с этим он настаивает на оформлении полной страховки на весь период пребывания, «на всякий случай». Кроме того, встречать Ганвеста в аэропорту необходимо с максимальной официальной помпой: его должны приветствовать с табличкой, на которой будет написано «пепе шнейле Руслан Владимирович», что соответствует его реальным имени и отчеству.

На новой волне хайпа в 2026 году оказался рэпер Ганвест, который сменил имидж и создал новый сленг, ставший невероятно популярным в соцсетях. Кто такой Ганвест и что это за новый язык зумеров — читайте на Life.ru.

