Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отключение отопления и горячей воды в Жодино: авария ликвидирована

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Выполнен комплекс технологических операций по вскрытию тепловой камеры и откачке воды после аварии в Жодино, об этом сообщили в пресс-службе Минскэнерго.

Источник: Telegram / Минскэнерго

Накануне вечером из-за повреждения трубопровода без отопления и горячей воды остались жилые дома на нескольких улицах города.

Была временно отключена от отопления и горячего водоснабжения часть жилых домов по улицам Тимирязева, Венисье, Научная, а также детский сад № 8, расположенный по адресу улица Тимирязева, 1.

Как пояснили в Минскэнерго, проведение земляных работ существенно осложнялось неблагоприятными условиями: глубокое промерзание грунта создало дополнительные технические трудности при демонтаже верхнего слоя почвы и доступе к инженерным коммуникациям.

В 00:30 специалисты обнаружили поврежденный участок и ремонтные бригады незамедлительно приступили к работе.

В 5:25 было начато заполнение системы теплоснабжения. В ходе пусконаладочных мероприятий выявлено дополнительное повреждение, требующее устранения.

«По состоянию на 07:30 окончено заполнение ранее поврежденного участка тепловой магистрали. Все потребители запитаны», — уточнили в ведомстве.

Руководство РУП «Минскэнерго» выразило искренние извинения за доставленные неудобства.

По данным сайтов прогноза погоды, вечером в Жодино температура достигала −17°С, в ночные часы −21°С.