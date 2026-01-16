Отключение отопления и горячей воды в Жодино: авария ликвидирована

Накануне вечером из-за повреждения трубопровода без отопления и горячей воды остались жилые дома на нескольких улицах города.
Была временно отключена от отопления и горячего водоснабжения часть жилых домов по улицам Тимирязева, Венисье, Научная, а также детский сад № 8, расположенный по адресу улица Тимирязева, 1.
Как пояснили в Минскэнерго, проведение земляных работ существенно осложнялось неблагоприятными условиями: глубокое промерзание грунта создало дополнительные технические трудности при демонтаже верхнего слоя почвы и доступе к инженерным коммуникациям.
В 00:30 специалисты обнаружили поврежденный участок и ремонтные бригады незамедлительно приступили к работе.
В 5:25 было начато заполнение системы теплоснабжения. В ходе пусконаладочных мероприятий выявлено дополнительное повреждение, требующее устранения.
«По состоянию на 07:30 окончено заполнение ранее поврежденного участка тепловой магистрали. Все потребители запитаны», — уточнили в ведомстве.
Руководство РУП «Минскэнерго» выразило искренние извинения за доставленные неудобства.
По данным сайтов прогноза погоды, вечером в Жодино температура достигала −17°С, в ночные часы −21°С.