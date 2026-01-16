Расписание пригородного поезда КрасЖД «Западный экспресс» изменится в январе

— электропоезд Красноярск — Красная Сопка будет отправляться со станции Красноярск раньше на 42 минуты — в 06:50 вместо 07:32. Прибытие на станцию Красная Сопка — в 12:05 вместо 12:33;
— электропоезд Красная Сопка — Красноярск: отправление со станции Красная Сопка раньше на 15 минут — в 12:28 вместо 12:43. Прибытие на станцию Красноярск в 17:52.
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на КрасЖД.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».