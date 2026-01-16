Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ожидание/Реальность: Кудрявцева посмеялась над своим неудачным фото в бикини

Кудрявцева показала свое неудачное фото, которое сделала подруга.

Источник: Комсомольская правда

54-летняя телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала забавный снимок с отдыха с самоироничной гримасой.

«Попросила подружку красиво сфотографировать», — иронично подписала снимок Кудрявцева в социальной сети.

Нужно отметить, что это фото — яркий пример снимка в стиле «ожидание/реальность». Когда попросила подругу сфотографировать тебя как бы невзначай, чтобы получить живое фото, но получилось то, что имеем.

На фото Кудрявцева позировала в бикини и короткой юбке на фоне цветов. Её лицо вышло забавным. Гримаса получилась, видимо от того, что ведущая захотела что-то сказать или чихнуть в самый неподходящий момент. Подписчики умилились и этим фото, одарив звезду комплиментами. Действительно, она выглядит прекрасно, как и всегда.

Фото: личная страница Леры Кудрявцевой СОЦСЕТИ.

Ранее KP.RU сообщил, что звезды тщательно подходят к выбору фотографий, которые публикуют. Поэтому не так часто можно увидеть крайне неудачный кадр. Так например поклонники Любови Успенской были обескуражены неудачным кадром, который попал в Сеть.