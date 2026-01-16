Ожидание/Реальность: Кудрявцева посмеялась над своим неудачным фото в бикини

На фото Кудрявцева позировала в бикини и короткой юбке на фоне цветов. Её лицо вышло забавным. Гримаса получилась, видимо от того, что ведущая захотела что-то сказать или чихнуть в самый неподходящий момент. Подписчики умилились и этим фото, одарив звезду комплиментами. Действительно, она выглядит прекрасно, как и всегда.