Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 77%

Для сравнения, в декабре 2024 года этот показатель составлял $21,3 млн. Самый высокий объём импорта в течение 2025 года был зафиксирован в сентябре — $149 млн. В октябре поставки снизились до $142 млн, а в ноябре — до $107 млн. По итогам всего 2025 года объём импорта автомобилей из Южной Кореи в Россию достиг $1,042 млрд. В 2024 году он составлял $588 млн, таким образом рост за год составил 77,2%.