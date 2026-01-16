Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 77%

Для сравнения, в декабре 2024 года этот показатель составлял $21,3 млн. Самый высокий объём импорта в течение 2025 года был зафиксирован в сентябре — $149 млн. В октябре поставки снизились до $142 млн, а в ноябре — до $107 млн. По итогам всего 2025 года объём импорта автомобилей из Южной Кореи в Россию достиг $1,042 млрд. В 2024 году он составлял $588 млн, таким образом рост за год составил 77,2%.
Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим импортёром мандаринов в мире по итогам первых девяти месяцев 2025 года. На основе данных платформы ООН Comtrade, на долю РФ пришлось около 17% мирового импорта этих цитрусовых в физическом выражении. С января по сентябрь в страну было ввезено порядка 486,8 тысячи тонн мандаринов, тогда как общий объём мирового импорта за этот период оценивался примерно в 2,7 миллиона тонн.
