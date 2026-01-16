Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный кисломолочный напиток из РФ

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный кисломолочный напиток из России.
Под запрет попал кисломолочный напиток Айран от торговой марки «Долголетие» с массовой долей жира 0,1%. Производителем продукции является компания «Кристалл» (Свердловская область, Россия).
Специалисты при проверке установили, что данный напиток не соответствует обязательным требованиям по физико-химическим показателям. Речь идет про идентификацию продуктов, которые не должны быть изготовлены с добавлением воды. В момент проведенных испытаний выяснилось, что показатель «массовая доля белка» при норме не менее 1,4% составил 0,62%. Это значит, что указанный напиток не является кисломолочной продукцией. Его запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 14 января 2026 года.
Популярный кисломолочный напиток из России попал под запрет продаж в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
