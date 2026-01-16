70 рублей придется выложить за проезд жителям Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре с 1 февраля на маршруте № 5 «Автовокзал — пос. Силинский» и маршруте № 22 «Хладокомбинат — мкр. Амурсталь» увеличится стоимость проезда с 60 рублей до 70 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
Индивидуальный предприниматель Канышев А. П., осуществляющий перевозку пассажиров по вышеуказанным маршрутам, пояснил, что повышение тарифа является вынужденной мерой и связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, запасные части (комплектующие и расходные материалы) для транспортных средств (автобусов), значительным увеличением лизинговых платежей в связи с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, повышением тарифов ЖКХ, ростом МРОТ и увеличением НДС.
Напомним, в Комсомольске-на-Амуре с 1 января на трех автобусных маршрутах стоимость проезда увеличилась до 70 рублей. Речь шла о маршрутах № 1 «3-й микрорайон — ул. Уральская» (перевозчик ООО «Дальавтотранс»), № 3 «ул. Юбилейная — ул. Уральская», № 6 «мкр. Индустриальный — ул. Уральская» (перевозчик ООО «Техника и технологии»).
Ранее ИА AmurMedia сообщало, на хабаровских маршрутах №№ 25−1, 10, 40 и 73 за одну поездку пассажирам теперь придется выложить 65 рублей.