70 рублей придется выложить за проезд жителям Комсомольска-на-Амуре

Индивидуальный предприниматель Канышев А. П., осуществляющий перевозку пассажиров по вышеуказанным маршрутам, пояснил, что повышение тарифа является вынужденной мерой и связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, запасные части (комплектующие и расходные материалы) для транспортных средств (автобусов), значительным увеличением лизинговых платежей в связи с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, повышением тарифов ЖКХ, ростом МРОТ и увеличением НДС.