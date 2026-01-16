Ричмонд
«Пепе шнейне вотафа»: рэпер Ганвест требует в райдере успокоительные таблетки

Рэпер Ганвест, известный эпатажным образом, отказывается выходить на сцену без успокоительных препаратов. Его гастрольный график расписан до конца февраля, а гонорар за одно выступление составляет 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Shot.

Интерес к артисту заметно вырос с начала января благодаря интернет-мему «пепе шнейне вотафа».

В его райдере нет дорогих аксессуаров, однако есть нестандартные требования. Среди них — десять таблеток для снятия нервного напряжения, бутылка белого полусухого вина стоимостью около 1,5 тысячи рублей, жевательная резинка и дезодорант с «ароматом ночной охоты, страсти и приключений».

Отмечается, что у музыканта есть проблемы со здоровьем, включая гастрит и язву, а также другие заболевания ЖКТ. По этой причине он просит оформлять страховку на весь период пребывания в городе. В аэропорту артиста требуют встречать официально — с табличкой с его настоящим именем и отчеством Руслан Владимирович, передает Telegram-канал.

8 ноября в СМИ появилась информация о том, что певец Иван Дмитриенко начал получать от 15 миллионов рублей за частные мероприятия. При этом в сумму не входят расходы на райдер. В него входят просторная гримерка, белые брендовые носки для музыканта и каждого члена его команды, одноразовые тапочки и шоколадные яйца.