Как в Уфе в Крещение будет работать общественный транспорт

Совершить обряд омовения можно будет с 20.00 18 января. Чтобы добраться до организованных иорданей, горожане и гости города могут воспользоваться общественным транспортом. В мэрии Уфы опубликовали перечень маршрутов:
Дёмский район: купель на озере Кустаревском, остановка «Микрорайон Яркий» — автобусы №№ 14, 34, 57а, 122, 171, 258п.
Калининский район: купель на левом берегу реки Уфа, остановка «Князевская переправа» — автобусы №№ 111, 141, 165, 236 м, 432.
Кировский район: купель возле СОК «Юность» (ул. Набережная, 122), остановка «БГУ» — автобусы №№ 6, 14, 30, 31, 39, 75, 167, 207, 228, 249, 277.
Ленинский район: купель на реке Белая рядом со стадионом «Водник» (ул. Пожарского, 47к1), остановка «Школа № 4» — автобусы №№ 24, 30, 30к, 107, 108, 108д, 109, 112, 248, 311п, 392п.
Октябрьский район: купель на озере в парке «Кашкадан», остановка «Улица Маршала Жукова» — автобусы №№ 6, 39, 75, 110с, 207, 209, 266, 288.
Орджоникидзевский район: купель на реке Белой возле СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1), остановка «Улица Комарова» — автобусы №№ 51/51а, 167п, 228, 244, 249, 258п, 270, 277 и троллейбус № 22.
Советский район: купель на озере Солдатском в парке имени Ивана Якутова, остановка «Ледовый дворец “Уфа — Арена” — автобусы №№ 30, 121к, 129к, 230, 291 и троллейбус № 22, а также остановка “Парк имени Ивана Якутова” — автобусы №№ 3 и 74 и троллейбус № 22.
Напомним, что в Уфе в Крещение временно перекроют участки ряда улиц.