До 190 тысяч рублей: названы топ-5 выгодных вакансий месяца в Уфе

Сервис по поиску работы SupeJob составил рейтинг вакансий в Уфе с наиболее привлекательными условиями труда в этом месяце. На первом месте оказалась позиция помощника машиниста паровоза, где предлагают зарплату от 150 до 190 тысяч рублей в месяц без требования опыта.
Вторую строчку рейтинга занимает менеджер по продажам в агентстве недвижимости с доходом от 120 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает вакансия менеджера по работе с клиентами в сегменте B2B, где готовы платить от 110,3 тысячи рублей. Для этой должности желательны наличие водительских прав категории B и опыт в сфере продаж.
В пятерку самых выгодных предложений также вошли:
— главный бухгалтер в почтовом отделении с зарплатой от 135 тысяч рублей и премией раз в полгода;
— автоэксперт с окладом от 85 до 100 тысяч рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.