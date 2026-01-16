До 190 тысяч рублей: названы топ-5 выгодных вакансий месяца в Уфе

Вторую строчку рейтинга занимает менеджер по продажам в агентстве недвижимости с доходом от 120 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает вакансия менеджера по работе с клиентами в сегменте B2B, где готовы платить от 110,3 тысячи рублей. Для этой должности желательны наличие водительских прав категории B и опыт в сфере продаж.