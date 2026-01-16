Ричмонд
До 190 тысяч рублей: названы топ-5 выгодных вакансий месяца в Уфе

Аналитики назвали топ-5 выгодных вакансий января в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Сервис по поиску работы SupeJob составил рейтинг вакансий в Уфе с наиболее привлекательными условиями труда в этом месяце. На первом месте оказалась позиция помощника машиниста паровоза, где предлагают зарплату от 150 до 190 тысяч рублей в месяц без требования опыта.

Вторую строчку рейтинга занимает менеджер по продажам в агентстве недвижимости с доходом от 120 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает вакансия менеджера по работе с клиентами в сегменте B2B, где готовы платить от 110,3 тысячи рублей. Для этой должности желательны наличие водительских прав категории B и опыт в сфере продаж.

В пятерку самых выгодных предложений также вошли:

— главный бухгалтер в почтовом отделении с зарплатой от 135 тысяч рублей и премией раз в полгода;

— автоэксперт с окладом от 85 до 100 тысяч рублей.

