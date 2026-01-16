Истребитель ВВС США подал сигнал бедствия у берегов Японии и пропал

Истребитель F-35A ВВС США пропал у побережья Японии, недалеко от Аомори, после сигнала бедствия. Об этом стало известно из данных сервиса Flightradar24.
Истребитель F-35A Lightning II прибыл из северной части Японского моря, пролетел над сушей к югу от Аомори и затем двинулся на северо-восток. В 06:09 мск самолет пропал с радаров.
По данным Flightradar24, самолет подал сигнал 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию.
Напомним, данная модель истребителя поступила на вооружение ВВС США в 2016 году. Он предназначен для поражения воздушных и наземных целей и может нести термоядерные бомбы B61−12.
Ранее KP.RU сообщил, что в Боливии над Амазонкой пропал самолет с пассажирами. Речь идет об авиасудне Cessna 172CP. На его борту находилось пять человек, в том числе и ребенок.