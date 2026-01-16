На территории Томского госуниверситета начнут поиск древнего кургана

Барсуков отмечает, что о кургане на территории вуза не знает научное сообщество, его нет на археологической карте Томской области. Однако есть основания предполагать, что курган на территории рощи действительно существовал, и это средневековое захоронение, где были погребены и воины. Позже археологи выяснят, можно ли проводить исследования на территории исторического памятника — университетской рощи ТГУ.