Загадочная поза в тропиках: Волочкова опубликовала фото в кустах

Российская балерина Анастасия Волочкова проводит отпуск на Мальдивах, продолжая активно делиться фотографиями с поклонниками в социальных сетях. На этот раз 49-летняя артистка опубликовала снимок, на котором загадочно позирует среди тропических кустов.
На фотографии Волочкова стоит возле пальмы в густой зелени, одетая в красный купальник и белую накидку. Её лицо частично скрыто крупными солнцезащитными очками. «Загарчик прилипает…», — прокомментировала балерина свой отпускной образ.
Известно, что компанию Волочковой на островах составляет её партнёр по шоу «Одержимость» 26-летний Марчел. Это уже вторая их совместная поездка на Мальдивы.
Ранее KP.RU сообщал, что известная балерина удивила поклонников фотографиями с отдыха в бане. Волочкова поделилась снимками, на которых она была запечатлена без одежды, прикрывшись лишь одним веником.