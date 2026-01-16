Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загадочная поза в тропиках: Волочкова опубликовала фото в кустах

Анастасия Волочкова опубликовала загадочное фото из отпуска на Мальдивах.

Источник: Комсомольская правда

Российская балерина Анастасия Волочкова проводит отпуск на Мальдивах, продолжая активно делиться фотографиями с поклонниками в социальных сетях. На этот раз 49-летняя артистка опубликовала снимок, на котором загадочно позирует среди тропических кустов.

На фотографии Волочкова стоит возле пальмы в густой зелени, одетая в красный купальник и белую накидку. Её лицо частично скрыто крупными солнцезащитными очками. «Загарчик прилипает…», — прокомментировала балерина свой отпускной образ.

Анастасия Волочкова опубликовала загадочное фото из отпуска на Мальдивах.

Известно, что компанию Волочковой на островах составляет её партнёр по шоу «Одержимость» 26-летний Марчел. Это уже вторая их совместная поездка на Мальдивы.

Ранее KP.RU сообщал, что известная балерина удивила поклонников фотографиями с отдыха в бане. Волочкова поделилась снимками, на которых она была запечатлена без одежды, прикрывшись лишь одним веником.