Суд в Канаде посадил в тюрьму 88-летнюю учительницу за изнасилование пяти школьников

Канадский суд вынес приговор бывшей учительнице младших классов, которая обвинялась в изнасиловании пяти школьников. Об этом сообщили в Insauga.

Еще в феврале прошлого года 88-летнюю Барбару Бакстон признали виновной. Несмотря на это, вынесение приговора задержалось почти на год.

В итоге злоумышленницу приговорили к лишению свободы на срок в 65 месяцев. Как она будет отбывать наказание, не уточняется.

Расследование по делу началось еще летом 2022 года — тогда на Бакстон пожаловался в полицию бывший ученик. Он заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств.

По словам мужчины, он подвергался преследованиям в 1982—1983 годах, когда учился в восьмом классе. Позже заявление против женщины подал еще один ученик, а в 2023 году — трое.

Ранее в США арестовали учительницу из Флориды, Джордан Кейси Хок, которая обвиняется в совращении и четырех случаях изнасилования ученика в городе Каннаполис, Северная Каролина.

Похожий случай произошел, когда преподавательница Саманта Уокер, которая призналась в совращении несовершеннолетнего ученика сбежала, когда вышла под залог.