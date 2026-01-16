Жителям Ростовской области предлагают деньги за собранные шишки

В Ростовской области начался сбор шишек. Об этом сообщает минприроды региона.
Речь идет о шишках сосны крымской. Их сбор ведется в Усть-Донецком районе для заготовки посевного материала. С его помощью будут выращиваться новые саженцы в Нижнекундрюченском питомнике.
За килограмм собранных шишек жители смогут получить 30 рублей. При этом они должны быть целыми, гладкими и ровными. Прошлогодние, гнилые и червивые организаторы сбора просят не приносить.
Посевной материал можно привезти до 1 марта 2026 года по адресу: станица Нижнекундрюченская, улица Песчаная, 3.
