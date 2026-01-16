Тюменские перевозчики похитили из бюджета 17 млн рублей

Тюменцы подделывали транспортны карты и проводили нелегальные оплаты.
Несколько жителей Тюмени, которых следствие считает участниками организованной группы, обвиняют в похищении свыше 17,4 млн рублей из бюджета города. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, фигуранты дела — владельцы маршрутных автобусов и кондукторы — обвиняются в мошенничестве при получении выплат. Следствие считает, что они наладили схему фиктивного учета поездок льготников с использованием дубликатов транспортных карт. «По версии следствия, организованная группа в период с июля 2021 года по октябрь 2022 года, используя дубликаты транспортных карт льготных категорий граждан, фиктивно отражала поездки в городских маршрутных автобусах и незаконно получила из бюджета областного центра свыше 17,4 млн рублей в виде субсидий», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
По информации ведомства, организатор схемы заранее приобрел специальное оборудование для изготовления дубликатов транспортных карт. Заготовки делались на основе карт, утерянных пассажирами в автобусах, а также полученных обманным путем от знакомых и третьих лиц. Эти дубликаты затем передавались кондукторам и водителям, задействованным в схеме.
Во время рейсов, указывает прокуратура, соучастники проводили через терминалы оплаты в салоне маршруток многочисленные фиктивные операции, имитируя поездки льготников. Сведения о таком «потоке» безбилетных, по факту, пассажиров передавались в департамент транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Тюмени. На основании представленных данных город перечислял перевозчикам субсидии за проезд льготных категорий граждан.
Часть причиненного ущерба уже возмещена — обвиняемые вернули свыше четырех млн рублей. В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании оставшейся суммы. Для обеспечения возможного решения суда на имущество фигурантов, включая автобусы, наложен арест.
Прокуратура разъяснила, что наиболее тяжкая инкриминируемая статья — ч. 4 ст. 159.2 УК РФ — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Вопрос о мере наказания для каждого из обвиняемых будет решаться судом с учетом роли в преступной группе, размера причиненного ущерба и степени возмещения убытков.