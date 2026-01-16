Тюменские перевозчики похитили из бюджета 17 млн рублей

По данным надзорного ведомства, фигуранты дела — владельцы маршрутных автобусов и кондукторы — обвиняются в мошенничестве при получении выплат. Следствие считает, что они наладили схему фиктивного учета поездок льготников с использованием дубликатов транспортных карт. «По версии следствия, организованная группа в период с июля 2021 года по октябрь 2022 года, используя дубликаты транспортных карт льготных категорий граждан, фиктивно отражала поездки в городских маршрутных автобусах и незаконно получила из бюджета областного центра свыше 17,4 млн рублей в виде субсидий», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.