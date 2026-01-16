SHOT: в райдере Ганвеста успокоительные таблетки и страховка

За каждое шоу Ганвест получает гонорар в размере 1,5 миллиона рублей.
Рэпер Ганвест удивляет своим нестандартным и скромным райдером, главными пунктами которого являются не роскошные излишества, а медицинские препараты и страховка. Артист отказывается выходить на сцену без десяти таблеток успокоительного.
«Эпатажный рэпер Ганвест отказывается выступать без успокоительных таблеток», — пишет SHOT. За последний год популярность артиста значительно выросла. График выступлений Ганвеста плотно расписан до конца февраля, и за каждое шоу он получает гонорар в размере 1,5 миллиона рублей.
Особенностью райдера рэпера является необходимость предоставления десяти таблеток успокоительного. Помимо этого, райдер включает: бутылку белого полусухого вина стоимостью около 1500 рублей, жевательную резинку, дезодорант «с ароматом ночной охоты, страсти и приключений». У Ганвеста диагностированы гастрит, язва и другие заболевания желудочно-кишечного тракта. В связи с этим он требует оформления страховки на весь период пребывания в городе выступления. Организаторы должны встречать Ганвеста с табличкой, на которой указаны его настоящие имя и отчество — «Руслан Владимирович».
В 2025 году на российской рэп-сцене произошел резкий и во многом неожиданный всплеск популярности, эпицентром которого стал артист Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов). Музыкант, казалось, уже занял устойчивую позицию в индустрии, однако полностью переформатировал свой образ: сделал его более «металлическим» и ввел в оборот необычную лексику — в частности, слова «пэпэ» и «шнейне». Этот стиль мгновенно разошелся по сети: пользователи начали массово копировать его сленг, записывать ролики и обсуждать, что именно скрывается за новыми выражениями.