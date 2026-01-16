SHOT: в райдере Ганвеста успокоительные таблетки и страховка

В 2025 году на российской рэп-сцене произошел резкий и во многом неожиданный всплеск популярности, эпицентром которого стал артист Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов). Музыкант, казалось, уже занял устойчивую позицию в индустрии, однако полностью переформатировал свой образ: сделал его более «металлическим» и ввел в оборот необычную лексику — в частности, слова «пэпэ» и «шнейне». Этот стиль мгновенно разошелся по сети: пользователи начали массово копировать его сленг, записывать ролики и обсуждать, что именно скрывается за новыми выражениями.