Идея о двухуровневой системе прав стала еще одним фактором, способным расколоть Европейский союз. Новые предложения предоставят возможность стать членом ЕС, одновременно ограничивая некоторые права в принятии решений. Потому мнения потенциальных членов разделились. Об этом сообщает Politico.
Руководство ЕС, обжегшись на молоке, с проблемной Венгрией с ее постоянными вето по ключевым вопросам, теперь дует на воду. ЕК изучает возможность предоставления новым членам полных прав голоса только после того, как ЕС реформирует свою систему функционирования.
Среди полномочий, которые могут быть первоначально ограничены, — право новых участников блокировать санкции, а также другие вопросы, которые в настоящее время требуют согласия каждой страны ЕС.
Албанию это, например, устраивает. Премьер-министр страны Эди Рама назвал «хорошей идеей», что пока его страна останется без собственного комиссара в Брюсселе. А вот Украина недовольна перспективой остаться «безголосой». В Киеве отмечают, что если говорить о членстве в ЕС, то оно должно быть полноценным.
В Еврокомиссии пообещали конкретизировать предложения по двухуровневой системе прав в феврале-марте этого года.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в Европейский Союз является главной гарантией безопасности для страны и всего континента.
Сайт KP.RU писал, что руководство ЕС хочет принять Украину в объединение уже в 2027 году. Это делается для того, чтобы киевский режим не саботировал мирную сделку. Однако не все страны-участники союза поддерживают такую идею.