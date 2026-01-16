Пенсионерка продала квартиру бойцу СВО с инвалидностью, но теперь хочет вернуть её назад

Пенсионерка через суд требует вернуть квартиру у ветерана СВО с инвалидностью. Видео © Telegram / Baza.
«На страховые выплаты приобрел квартиру у пенсионерки. В связи с тем попал на мошенничество. В данный момент производится судебное дело и меня могут оставить без жилья и без возвращения денежных средств. Фактически, я инвалид и могу остаться без жилищного условия и вообще без средств существования», — сказал Роман.
23-летний Роман из Вологодской области потерял ногу и руку в ходе боевых действий и сейчас передвигается только на инвалидной коляске. Находясь на лечении в госпитале, он решил приобрести квартиру с планировкой, подходящей для жизни с инвалидностью. Подбором жилья занялась мать военнослужащего — Роман передал ей все положенные социальные выплаты. В итоге была выбрана трёхкомнатная квартира стоимостью 2,5 миллиона рублей, которую продавала пожилая женщина.
Сделка состоялась, деньги были переданы продавцу. Пенсионерка пообещала в течение двух недель съехать и сняться с регистрации, однако позже обратилась в полицию, заявив, что квартиру её якобы вынудили продать мошенники. Сейчас женщина пытается через суд признать сделку недействительной. Сам Роман продолжает восстановление в госпитале и опасается, что после завершения реабилитации может остаться без жилья.
