Пенсионерка продала квартиру бойцу СВО с инвалидностью, но теперь хочет вернуть её назад

Сделка состоялась, деньги были переданы продавцу. Пенсионерка пообещала в течение двух недель съехать и сняться с регистрации, однако позже обратилась в полицию, заявив, что квартиру её якобы вынудили продать мошенники. Сейчас женщина пытается через суд признать сделку недействительной. Сам Роман продолжает восстановление в госпитале и опасается, что после завершения реабилитации может остаться без жилья.