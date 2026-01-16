Главные новости к утру 16 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 января 2026.
СМИ сообщают о раздоре в Европе из-за переговоров с Москвой
Стремление ряда европейских политиков восстановить диалог с Россией встретило возражение со стороны Великобритании. О дипломатическом расколе в западной коалиции сообщила Politico. Газета узнала, что глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Франции и Италии вернуться к контактам с Путиным.
Трамп получил медаль Нобелевской премии мира от Мачадо
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо передала президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира во время встречи в Вашингтоне. Темой беседы политиков стала обстановка в Венесуэле. Глава Белого дома хотел узнать о «реальном положении дел “на земле” в Боливарианской республике.
Лондон предложил создать миссию “Арктический часовой” для Гренландии
Великобритания выступила с инициативой по формированию специальной миссии НАТО“Арктический часовой” для усиления безопасности в северных районах, в том числе Гренландии. При этом министр иностранных дел Британии Иветт Купер уточнила, что Лондон не согласен с претензиями Дональда Трампа и уважает суверенитет острова как части Дании.
Германия не пустила в свои воды “корабль-зомби” из РФ
ФРГ запретила вход в свои территориальные воды в Северном море нефтяному танкеру Tavian, который направлялся в Балтийское море. Об инциденте, который произошел 10 января, сообщили СМИ. Они считают, что судно входит в состав российского “теневого флота”, следует под ложным флагом с поддельным номером. Такие корабли в ФРГ называют “зомби”.
США намерены вернуть долги царской России через суд
Инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России в американский суд. Компания планирует взыскать с РФ, как правопреемника СССР и Императорского правительства России, долги по облигациям времен царской России в размере 225,8 млрд долларов. Инвестфонд предполагает, что средства можно будет изъять из замороженных российских активов.