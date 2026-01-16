Главные новости к утру 16 января 2026 года

Великобритания выступила с инициативой по формированию специальной миссии НАТО“Арктический часовой” для усиления безопасности в северных районах, в том числе Гренландии. При этом министр иностранных дел Британии Иветт Купер уточнила, что Лондон не согласен с претензиями Дональда Трампа и уважает суверенитет острова как части Дании.