Главные новости к утру 16 января 2026 года

Последние новости за сегодня — 16 января 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 января 2026.

СМИ сообщают о раздоре в Европе из-за переговоров с Москвой

Источник: РИА "Новости"

Стремление ряда европейских политиков восстановить диалог с Россией встретило возражение со стороны Великобритании. О дипломатическом расколе в западной коалиции сообщила Politico. Газета узнала, что глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Франции и Италии вернуться к контактам с Путиным.

Трамп получил медаль Нобелевской премии мира от Мачадо

Источник: Reuters

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо передала президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира во время встречи в Вашингтоне. Темой беседы политиков стала обстановка в Венесуэле. Глава Белого дома хотел узнать о «реальном положении дел “на земле” в Боливарианской республике.

Лондон предложил создать миссию “Арктический часовой” для Гренландии

Источник: Reuters

Великобритания выступила с инициативой по формированию специальной миссии НАТО“Арктический часовой” для усиления безопасности в северных районах, в том числе Гренландии. При этом министр иностранных дел Британии Иветт Купер уточнила, что Лондон не согласен с претензиями Дональда Трампа и уважает суверенитет острова как части Дании.

Германия не пустила в свои воды “корабль-зомби” из РФ

ФРГ запретила вход в свои территориальные воды в Северном море нефтяному танкеру Tavian, который направлялся в Балтийское море. Об инциденте, который произошел 10 января, сообщили СМИ. Они считают, что судно входит в состав российского “теневого флота”, следует под ложным флагом с поддельным номером. Такие корабли в ФРГ называют “зомби”.

США намерены вернуть долги царской России через суд

Инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России в американский суд. Компания планирует взыскать с РФ, как правопреемника СССР и Императорского правительства России, долги по облигациям времен царской России в размере 225,8 млрд долларов. Инвестфонд предполагает, что средства можно будет изъять из замороженных российских активов.

